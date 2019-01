$!Hipólito: “Leonel debe aclarar fondos de Funglode”

El expresidente Hipólito Mejía afirmó que no tiene prejuicios en dialogar con ningún político del país, incluyendo el expresidente Leonel Fernández, quien para ello, tendría que aclarar antes, al él y al país, el origen de los fondos de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

Sobre la repostulación presidencial, reiteró que sería un suicidio político de Danilo Medina, su familia y su entorno, modificar la Constitución y asumir la repostulación presidencial para el 2020.

“Las condiciones actuales del país, con la deuda externa e interna, que se lleva mas del 50 por ciento del Producto Interno Bruto, con servicios públicos deficientes, que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, no ha dado solución, con una justicia que solo garantiza impunidad, con una aterradora inseguridad ciudadana, no es para que un presidente, que no haya dado solución satisfactoria a esos problemas, pretenda continuar tres periodos consecutivos”, expresó.

Mejía aseguró que ha aprendido mucho de la experiencia, confirmando el adagio aquel que dice “la experiencia es la madre de la sabiduría”.

Adelantó que escogerá a su acompañante en la boleta como vicepresidente a un joven, hombre o mujer, que haya dado muestras con su accionar, su comportamiento, que priorice los valores, los buenos sentimientos políticos, la honestidad, que tenga vocación de servicio, capacidad profesional, que sea incluyente, entre otros atributos necesarios para humanizar la política.

Dijo que su interacción con sus nietos y sus amigos jóvenes le nutren de los anhelos y del comportamiento de la juventud, por lo que cree estar convencido de la necesidad de darle participación y protección a estos, por parte del Estado y la sociedad, apoyando sus iniciativas como emprendedores, dándoles posibilidades de ir conociendo los intríngulis de la sociedad y los gobiernos, para poder afianzar mas temprano que tarde, el relevo que amerita la política en el país.