$!Hipólito Mejía: “Cada cual es dueño de sus actos”

Mejía dijo que es respetuoso de la libertad y no tiene que coartar a nadie para que piense y actúe de acuerdo al dictamen de su conciencia.

“Puede que sí, pero ese no es mi problema, ahora, cada cual es dueño de sus actos. Yo soy un dirigente respetuoso, no le pongo trabas a nadie ni se las puse en el pasado”, expresó.

El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el expresidente Hipólito Mejía, afirmó que no pone trabas a los legisladores que le siguen y que cada uno es dueño de sus actos.

“Cada cual es dueño de sus actos, yo se lo he dicho con toda responsabilidad, que el que lo haga es responsabilidad. Ahora, yo no apoyaría una desviación de mis conceptos y de lo que yo he sido en mi vida”, manifestó en entrevistado en un programa de la emisora Z 101.

“Si yo hablo de transparencia y honestidad yo la defiendo como un gato boca arriba y la peleo y he dado demostraciones de que yo pongo en juego mi nombre y el de mi familia”, insistió.