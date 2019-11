$!Hipólito Mejía: “estamos juntos, pero no reburujao”

El expresidente Hipólito Mejía brindó este jueves su apoyo al uso del sistema del voto automatizado en las elecciones municipales y aseguró que “no tengo que coincidir con él”, en alusión a la posición de rechazo del exmandatario Leonel Fernández.

“Yo lo apoyo, lo que yo no me junto es con cierta gente, estamos juntos, pero no reburujaó”, enfatizó.

Al ser preguntado sobre la oposición del expresidente Fernández en torno al voto automatizado Mejía refirió: “por qué yo tengo que coincidir con él, yo nunca he coincidido con él. Yo no coincido con él”.

A su juicio, hay que buscar fórmulas y entendimientos en torno a su uso.

El expresidente manifestó que no quiere entrar en contradicciones por el sistema del voto automatizado, pero dijo creer en la modernidad y en adoptar “las cosas que convengan”.

“Estoy en stand by. Apoyando el aspecto institucional conjuntamente con mi hija y la dirección del partido, pero no estoy en el aspecto de pugnas, me tocó esa parte y ya estoy fuera de ese contexto”, afirmó.

También al ser cuestionado en torno a las alianzas pactadas por su, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), con otras fuerzas políticas, respondió: “eso lo analizaremos después, porque lo bueno es que si sale bien los responsables son los otros y si sale mal el responsable eres tú”.