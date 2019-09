$!Hipólito Mejía sobre débil oposición: “Deja que yo gane para que tú veas leña por todas partes”

El expresidente Hipólito Mejía fue preguntado la mañana de este lunes sobre la débil oposición que hace al Gobierno en la actual coyuntura política, a lo que respondió: “Deja que yo gane para que tú veas leña por todas partes”.

Mejía dio esas declaraciones tras un conversatorio-desayuno con el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, en una visita que este último girara a su vivienda, ubicada en la Zona Universitaria de la capital, para tratar temas referentes al voto automatizado y el montaje de los comicios primarios del 6 de octubre.

El exmandatario enfatizó que aun no resultando ganador en las primarias habrá leña también. Preguntado sobre si apoyaría a Luis Abinader, en caso de que resultase ganador, sostuvo: “Yo siempre he apoyado a todo el mundo, lo que hay que preguntar es si los otros me apoyarán a mí cuando gane”, dijo.

“Yo apoyé a Miguel Vargas, yo apoyé José Francisco Peña Gómez, yo apoyé a Luis Abinader; yo he apoyado a todo el mundo en este país... yo tengo una sola línea de conducta”, dijo el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sobre la visita de miembros de la JCE a su vivienda esta mañana, dijo que tiene confianza absoluta y total en lo que se hará y que recibió a miembros de ese organismo con los brazos abiertos.