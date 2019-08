$!Hipólito Mejía vuelve y dice que ganará con un 70 % en el PRM

El expresidente Hipólito Mejía reiteró que ganará con margen de 70 % a 30 %, la próxima convención del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y será el candidato presidencial de la organización política opositora, “ya que sus seguidores se dedicaron a inscribir a cientos de miles de ciudadanos que anhelan el triunfo de la oposición”.

En un acto que encabezó este jueves en el multiuso bajo techo del sector Invivienda, en Santo Domingo Este, el aspirante reafirmó que, según sus números, “muy bien contados”, va a finalizar 70/30, porque en la próxima convención, “con padrón cerrado y arbitrado de forma imparcial por la Junta central Electoral, el que inscribió y vota gana, el que no inscribió no vota ni gana”.

“Los animo a todos y todas a continuar trabajando, y les exhorto a que chequeen lo que hay en su comité de base afectivo, esa es la prioridad, esa es la misión de todos nosotros hoy. Vine a pedirles para que ustedes mismos comprueben que no es verdad que no vamos a finalizar 70/30, ahí está la contabilidad, el que inscribió y vota gana, el que no inscribió no vota no gana, por eso, por eso no crean en aguaje, no crean en allante, han dicho lo mismo siempre y han perdido y le hemos ganao’” enfatizó Mejía en una nota de prensa.

Lea también: Hipólito Mejía reitera encabezará la victoria del PRM en el 2020

Además del exmandatario, hicieron uso de la palabra, los aspirantes a la alcaldía, Dio Astacio y Katty Báez, el aspirante a senador Rafael Burgos Gómez, Jorge Frías, el aspirante a regidor Milciades Calderón, Marcos de León, entre otros.

Estuvieron presentes también, Máximo Pérez, coordinador del proyecto H20 en la provincia Santo Domingo; Domingo Batista, Abel Matos, Adriano Roa, Julio Quiñones, entre otros

El expresidente y aspirante a la nominación presidencial desarrolla un programa de actividades por todo el territorio nacional con encuentros con los dirigentes del movimiento H20, con la finalidad de fortalecer el nivel de simpatías internas con miras a ganar la próxima convención perremeísta, el próximo 6 de octubre.