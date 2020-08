$!Hipólito proclama que tiene “méritos” para pedir cargos en el gobierno

Cuando se le preguntó si la situación podría provocar malestar a lo interno del partido, dijo que “eso no era su problema”.

“Eso no es mi problema, puede crear riña o lo que le dé la gana y la gente pensar lo que le dé la gana, ese no es mi problema, lo que yo digo es la verdad, yo no pedí ese cargo ni pedí ningún cargo. Ahora, tenemos méritos para pedir cargos, pero no lo hemos pedido” indicó.

Desde que se dio a conocer la designación de Cruz en Agricultura comenzaron los comentarios en las redes sociales cuestionando el hecho, bajo el entendido que ese cargo debía ser ocupado por el dirigente Leonardo Faña, presidente del Frente Agropecuario del PRM.

Sin embargo, Faña felicitó a Cruz por el cargo. “Lic. @limbercruz, le felicito por la disposición del Presidente @luisabinaderde nombrarlo nuevo Ministro de Agricultura, puede usted contar con nuestro apoyo para efectivizar los 4 ejes centrales para desarrollar el sector”, dijo en su cuenta de Twitter @leofaña2.