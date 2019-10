$!Hipólito promete asignar suficientes fondos a la UASD

Al agradecer un reconocimiento que le realizó el departamento de deportes de la academia, el exmandatario dijo que la UASD alberga a los hijos del pueblo que no puede enviarlos, por falta de recursos, a los centros privados de estudios superiores.

“Siempre he dicho que soy vecino de la UASD y que no me voy a alejar de ella. Yo recibí muchos doctorados honoris causa, incluyendo el de North Carolina, obviamente, que es muy importante para un campesino que se crió en las lides agrarias, pero tengan presente que, en lo más profundo de mi corazón, tengo el que recibí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo”, manifestó el exmandatario.

Dijo que siempre agradeció ese gesto. “Vengo a decirles que si soy presidente se acabó el problema financiero de la UASD”.

Asimismo, valoró que la educación es la única vía para salir de la pobreza. “El que no estudia, quien no se prepara, está perdido. No solamente en el orden universitario, sino también en el orden técnico”, subrayó Mejía.