$!Hugo Beras presenta candidatura a la alcaldía del Distrito

El comunicador Hugo Beras presentó este miércoles su candidatura a la alcadía de Distrito Nacional para las elecciones del 2020, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

El candidato por el PRD dejó en enero sus responsabilidades como director de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para dedicarse a su proyecto político.

A la presentación de su candidatura en el hotel Sheraton se dieron cita personalidades de la vida pública nacional, comunicadores, familiares y amigos.

Beras explicó que se decidió a incursionar en política porque su deseo es transformar la vida de la gente, solucionar problemas que por décadas llevan sufriendo y que, al día de hoy, siguen sin solución.

“Me preocupan las familias cuando no tienen espacios de ocio públicos y abiertos seguros para sus hijos; me preocupan los jóvenes con pocas oportunidades de trabajo y con muchas probabilidades de caer en comportamientos de riesgo; me preocupan los trabajadores cuando cada día deben pasar horas en los tapones de la ciudad, quitándoles tiempo valioso para su familia, restando calidad de vida”, manifestó Beras.