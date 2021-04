$!Iglesia católica denuncia grupo “de comunicadores y periodistas” se dedican a la “extorsión”

“Esta práctica está tomando cada vez más fuerza, pues quienes la ejecutan son personas sin escrúpulos, que solo buscan dinero a toda costa y que no tienen reparos en decir a lo que se dedican, como en algunos medios ya lo han hecho”, leyó el padre Ferreira.

En cuanto a los medios de comunicación en general, sostiene que los asume “con una actitud fundamentalmente positiva y estimulante”.

“No se limita simplemente a pronunciar juicios y condenas; por el contrario, considera que estos instrumentos (los medios de comunicación) no sólo son productos del ingenio humano, sino también grandes dones de Dios y verdaderos signos de los tiempos”, dijo.

El sacerdote Ferreira le correspondió leer las palabras “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, cuando ya la crucifixión de Jesucristo estaba consumada.

Sostuvo que los “comunicadores y periodistas” que se dedican a extorsionar lo hacen sin importarles el daño a la “reputación, la moral e integridad de una persona y con esto la de toda su familia y amigos”.

“Lo que buscan es que los “callen” ofreciéndoles dinero. Si no les ofrecen dinero no cesan los ataques (...) Esto es una bajeza total, un chantaje mediático el que la población está percibiendo como algo normal y que no podemos permitirlo”, matizó.

Dijo que la celebración, el próximo lunes 5 de abril, es el Día Nacional del Periodista en República Dominicana, y que este tipo de situaciones intentan empañar el verdadero espíritu de esta profesión tan importante para la democracia del país, que es comunicar la verdad de la información ofrecida.