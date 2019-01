$!Importantes personajes de la vida política entran al reto del #10YearsChallenge

View this post on Instagram

También me uno al reto de compartir dos fotos con 10 años de diferencia entre ellas, y aqui el resultado: en la primera, "Con Diez Años de Menos" como se titula una hermosa canción de #SilvioRodríguez, que me encanta y en la segunda con 10 años más de agradecimiento a Dios por permitirme vivirlos. #10años #10yearschallenge