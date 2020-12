$!Investigan al menos tres denuncias de corrupción que involucran a miembros del actual Gobierno

La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental ha sido apoderada de entre tres y cuatro denuncias que involucran a funcionarios del actual Gobierno.

Así lo informó la titular de la entidad, Milagros Ortiz Bosch, sin ofrecer detalles de a cuáles instituciones pertenecen los empleados acusados de infringir las normas.

Al respecto, la funcionaria dijo que “el cumplimiento del compromiso ético de este Gobierno está garantizado”, y que por tanto serán más severos con los servidores públicos de la actual gestión que incurran en actos de corrupción.

Durante su participación en el programa El Despertador, se refirió al caso de la exministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, quien recientemente presentó su renuncia al puesto, debido a que está siendo investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca).

“Nosotros actuamos como teníamos que actuar, creímos que ella debía, ante las denuncias que se han hecho públicas, comparecer espontáneamente ante la Procuraduría”, afirmó.

En tal sentido, dijo que eso es algo de lo que deben aprender todos los funcionarios. “La obligación de nosotros es abrir el paso a la investigación, abrir paso a la eficiencia interna y no tener miedo a seguir siendo investigados y saber que si no nos portamos bien vamos a ser investigados y el Gobierno dominicano no va a poner ningún tipo de traba para que eso sea hecho por la Procuraduría General de la República”, agregó Ortiz Bosch.

En otro orden, la funcionaria habló sobre las comisiones de ética que funcionan en la administración pública, las cuales hay que reformar y dotarlas de herramientas de investigación. Asegura que no están haciendo su trabajo, no por culpa de los empleados, sino por la manera de concebir el papel de estas comisiones dentro del gobierno.