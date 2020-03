$!Ito Bisonó recuerda que retiró sus aspiraciones presidenciales en octubre de 2019

Luego de que los resultados de la encuesta Greenberg-Diario Libre, diera un 0% en el porcentaje entre los aspirantes presidenciales a Víctor –Ito- Bisonó, candidato independiente, este aclaró que desde el 27 de octubre del año 2019 anunció que no correría por esa posición.

“Sobre la encuesta que nos menciona hoy, agradezco me tomen en cuenta, pero el 27 de octubre de 2019, terminaron inscripciones a candidaturas presidenciales y anuncié públicamente que no formalizaría mis aspiraciones porque no cambio mis valores y principios por una candidatura”, puntualizó Bisonó en un post de su cuenta de Twitter.

La medición otorga a Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM), un 52% de los votos; el 24% elegiría a Gonzalo Castillo, y el 17% votaría por Leonel Fernández. Mientras que Ramfis Domínguez-Trujillo obtendría el 3% de los votos, con Guillermo Moreno con el 2% y el resto de los candidatos declarados con menos del 1%, entre los que está el diputado Bisonó