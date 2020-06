$!JCE desmiente haya irregularidades en los trabajos para elecciones del 5 de julio

El organismo desmintió que existan irregularidades en la ejecución de los trabajos de la logística electoral para las elecciones del 5 de julio y reiteró que todos los trabajos se han hecho con la presencia permanente de los partidos políticos.

Mario Núñez, dirección de Nacional se Elecciones, se refirió de forma particular a la denuncia realizada por un partido sobre un supuesto manejo inusual de las boletas electorales fuera de la nave de Logística y aclaró que, a diferencia de las elecciones de marzo que solo tenían un nivel de elección, este espacio resulta precario para llevar todas las acciones que debe llevar un buen proceso de organización de logística electoral de tres niveles de elección".

Dijo que atendiendo a esa situación le fue “informado a los partidos políticos presentes de manera permanente que iban "a habilitar otra nave de almacenamiento de la institución para organizar ahí esas boletas electorales”.

En una comunicación de prensa, Núñez reiteró que la habilitación de tres áreas de trabajo se produjo también por motivo del distanciamiento social que debe ser implementado en todos los lugares de trabajo, y que esta situación fue informada a los 26 partidos políticos desde el inicio de los trabajos.

Indicó también que fue Informado que Distribuidora Corripio iba a facilitar un espacio para trabajar desde allí las boletas electorales y que ese trabajo se ha venido haciendo desde el pasado viernes.ñç

Es decir, que “en la nave tradicional de Johnson, en la Nave alterna de Ingeniería y en Editora Corripio, ha estado trabajando el personal de la JCE con los observadores o delegados de los partidos políticos con presencia permanente”, agregó.

Finalmente, precisó que “en logística electoral no se ha producido nada que no haya sido debidamente informado a los partidos políticos y de lo cual estos no tengan conocimiento”.