$!Johnny Ventura, el popular merenguero que no logró volver a la Alcaldía 18 años después

"Señores, los años pasan y pesan", dijo en ese entonces. Sin embargo, no se ha sentado, sigue cantando. Y a sus 80 años se postuló para dirigir otra vez la Alcaldía del Distrito Nacional, en esta ocasión por el partido Fuerza del Pueblo y aliados, con la comunicadora Hony Estrella como vicealcaldesa. Pero no lo ha logrado y ya reconoció su derrota.

De un territorio grande a uno pequeño

Cuando en 1998 compitió por la misma plaza, la demarcación también incluía lo que hoy es la provincia Santo Domingo, es decir, más de 1,500 kilómetros cuadrados. “Hoy vamos a un distrito de solo 94 kilómetros cuadrados (un millón de habitantes)”, dijo Ventura cuando lanzó su candidatura.

El músico, padre de siete y abuelo, fue de los que el año pasado se plantó frente al Congreso Nacional para recoger firmas con la finalidad de evitar cualquier reforma a la Constitución que permitiera la reelección del presidente Danilo Medina, y en favor de la aspiración presidencial de Leonel Fernández.

En diciembre de 2019 anunció su candidatura a alcalde por la Fuerza del Pueblo, partido orquestado por el expresidente Fernández, de quien el mismo merenguero admitió que no entendió cómo pudo ganarle la Presidencia en 1996 al líder perredeísta José Francisco Peña Gómez, siendo “un joven” de 42 años, que contó con el apoyo del reformista Joaquín Balaguer.

“Me desazonó profundamente (la derrota de Peña) y me puse a pensar: ¡Caramba!, a veces los pueblos se obnubilan, de tal modo, que no distinguen entre sus verdugos y sus aliados, y entonces eso me decepcionó”, comentó Ventura en 2015 durante una entrevista radial.