$!José del Castillo Saviñón desmiente vaya a renunciar al PLD

El senador de la provincia Barahona, José Del Castillo Saviñón, desmintió que vaya a renunciar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como se ha difundido en las redes sociales.

Castillo Saviñón, asegura la información es falsa y que le sorprendió el hecho de que se esté hablando al respecto.

"Real y efectivamente eso no tiene ningún asidero, ninguna base y no sé de dónde sacaron esa información o qué indicio yo he dado en ese sentido", manifestó el senador.

El legislador señaló, que en la sesión del pasado miércoles defendió la posición del PLD como el partido que debería ocupar la segunda mayoría en el Senado y eso es más que notable que no renunciaría a su partido.

Reiteró que esta activó en el principal partido opositor y así se mantendrá. Dijo que actualmente se encuentra inmerso en los trabajos del noveno congreso del PLD, específicamente de su provincia Barahona.

Indicó que en ningún momento ha ponderado la idea de salirse de su partido y que no puede especular sobre un escenario que nunca se ha planteado.

"En mi partido hemos tenido diferencias y la resolvemos a lo interno, he tenido momentos de éxito a lo interno de mi organización y logrado triunfos electores. Logré la posición en octubre, logré ser miembro del Comité Central y también lo he criticado", dijo.

El senador explicó que todas las acciones que hasta el momento ha realizado, lo hace dentro del marco de la disciplina partidaria y que nadie puede reclamarle que ha tenido mal comportamiento.