José Horacio: El Código Penal no tipificaba la corrupción como tal

El legislador de Alianza País por el Distrito Nacional sostiene que no podían reducir la sanción por “corrupción” cuando no estaba contemplada en el proyecto de ley original.

El diputado José Horacio Rodríguez , quien es miembro de la comisión que estudia el proyecto de reforma al Código Penal, aclaró que en la pieza original no existía la corrupción como tal y que ellos, además de incluir ese delito, agregaron otros relacionados al robo de los recursos del Estado para que haya penas más severas para quienes sustraigan el dinero que es de todos los dominicanos.

Sugirió a la población descargar los dos proyectos, el original, que estaba en esa cámara desde hace varios años, y el aprobado en primera lectura el pasado miércoles. Ambos están en la web de la Cámara de Diputados.

“Eso que dice el amigo Servio Tulio Castaños es falso”, aseguró José Horacio Rodríguez.

Servio Tulio Castaños Guzman es el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y denunció que en el proyecto de ley aprobado se redujeron la pena a la corrupción.

“Pero es falso que se diga que nosotros lo redujimos, nosotros lo agregamos como una novedad al Código y yo puedo decir de otros delitos nuevos que no estaban y que nosotros estamos agregando, como el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, eso no estaba tipificado ¿por qué Finjus no dice eso?”, se quejó Rodríguez.

Asevera “que un contrato que se suscriba sin el cumplimiento de los requisitos legales se agrega aparte de las sanciones que están en la ley de compras y contrataciones como un tipo penal nuevo en el Código Penal que está sancionado también con 2 a 3 años”

Esa sanción, de 2 a 3 años, a los contratos sin cumplimiento de lo que establece la ley se le suman a las que están contempladas en la ley de compras y contrataciones, por lo que agrava la penalidad por ambos.

Afirma que también añadieron el “enriquecimiento ilícito” donde se establecen sanciones de 4 a 10 años, y también la “sobrevaluación ilegal de obras”, con una sanción, también, de 4 a 10 años.

Dijo que se siente satisfecho de que se señalen los puntos que faltan o se puedan mejorar porque todavía aún le queda una aprobación en la Cámara de Diputados para que se pueda perfeccionar la ley que lleva en el Congreso Nacional más de una década.