$!José Laluz responde a las críticas y los rechazos: “No he visto argumento desafiando lo dicho”

El comentarista de radio José Laluz argumentó este jueves 30 de mayo que a pesar del rechazo que han generado sus comentarios sobre la violencia de género, en ninguna de esas declaraciones ha visto “un argumento desafiando” científicamente su posición.

Laluz expresó que a pesar de la crítica, su argumento no es político y se basa en investigación científica. “Nosotros en República Dominicana no hemos tenido una investigación sobre uno de los temas más dramáticos. Que es la violencia de género [...] Al que le han matado a su familia y el pasivo que eso deja, sabe que eso es un drama social. El chapeo se ha convertido en una cultura en la República Dominicana y nosotros nos vivimos riendo de esa vaina. Ahora hay muchachas que van a la televisión y dicen yo me la busco. La sociedad agarra y la pone en un pedestal”.

Laluz luego retó a que le cuestionen sobre el hecho de que la mujer, tras en un ser bípedo cambió la maternidad por la caza, lo que le ha convertido en un ser que depende del hombre. José Laluz sostuvo: “Yo no he visto un argumento que contradiga eso. Cuando yo vea un argumento que contradiga cómo el canal de parto en la mujer se redujo luego de caminar bípedo. Si yo veo un argumento que cuestione eso me dedico a otra cosa.

El pasado martes el comunicador del programa el Sol de la Mañana concluyó un comentario sobre violencia de género señalando que “la mujer tiene que pagar sus cuentas si quiere tener igualdad de género. En el momento que un hombre paga la cuenta tiene un derecho adquirido sobre la mujer. En el momento que una mujer paga sus cuentas se acabó la violencia de género”. Esta posición provocó una tormenta de rechazos, que el comunicador ha considerado como una simplificación de sus comentarios, en la que se tomó solo una pequeña parte y se redujo a eso.

Laluz hoy continuó su posición argumentando que “nadie quiere mirar para allá. Yo vi todos los comentarios, no silencié a ninguna persona. Si usted dice las cosas, usted tiene que saber administrar ese tipo de reacciones y gestionarlas yo estoy tratando de enfrentar un patrón cultural y estoy enfrentando una cultura que tiene 3 millones de años de dominación de macho a hembra y quiero que cambia el esquema de macho a hombre a hombre y mujer.