$!José Manuel Mesa no retirará aspiraciones alcalde por Santo Domingo Oeste

El aspirante a alcalde por Santo Domingo Oeste, José Manuel Mesa, advirtió que no retirará sus aspiraciones a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reservara candidaturas para esa demarcación.

“Luego de la reserva anunciada por nuestro Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para la alcaldía de Santo Domingo Oeste y cerrado el plazo para la inscripción de precandidaturas, muchos me han preguntado, si me inscribí para optar por otra candidatura y la realidad es que nuestro proyecto no tiene como norte satisfacer apetencias personales”, declaró Mesa.

Dijo que tiene un verdadero plan para dirigir la alcaldía, porque su equipo ha estudiado detalladamente los problemas que afectan la comunidad.

“Desarrollaremos planes y programas, además de alianzas estratégicas con una visión clara y enfocada a la consecución de finalidades que nos permitirán avanzar y echar hacia delante a Santo Domingo Oeste”, insistió el dirigente peledeísta.

Agregó que, aunque el PLD haya optado por reservar y/o impedir la competencia interna a la alcaldía, no es necesario admitir que todo esté decidido.

Dijo sentirse confiado en que José Manuel Mesa, encabezará la Boleta B en las elecciones del año 2020 para dar al partido su primer alcalde en toda la historia del municipio.

“Así lo creo, lo afirmo y aún más, lo ratifico en el sentido de que lucharemos con fervor y venceremos con total y absoluto conocimiento de causa. Un alcalde, que no fallará al partido ni a los munícipes de Santo Domingo Oeste”, aseguró José Manuel Mesa.