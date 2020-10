José Rafael Vargas también pasará a apoyar a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo

A estos dirigentes, que ganaron sus candidaturas, Leonel Fernández le autorizó a que permanezcan en el PLD, “por entender que ellos no tienen que correr con la misma suerte suya”, días antes de anunciar su salida del partido.

Otros dirigentes del PLD, que se entendía respondían a la línea de Fernández, son Margarita Cedeño, su esposa, y Alejandrina Germán, quienes aún siguen en las filas del partido morado.

Se recuerda que el entonces presidente Danilo Medina advirtió a estos dirigentes, durante la proclamación de todos los que ganaron candidaturas, que no ganarían las elecciones.

“Abiertos y generosos, pero tontos no somos, el que crea que nos va a tomar el pelo se equivocó. Si se quieren quedar de corazón bienvenido sean y cuenten con el PLD para que ganen su candidatura, pero si es a tomarnos el pelo, no pierdan su tiempo quedándose aquí porque no van a ganar”, ratificó.

El exsenador Vargas, que perdió las elecciones del representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carlos Gómez, aún no ha anunciado cuando oficialmente pasará a ofrecerle su apoyo al expresidente Leonel Fernández.