$!José Ramón Peralta: “Tenemos una fuerza mayoritaria en el Congreso Nacional”

El ministro Administrativo de la Presidencia y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Peralta, aseguró que el danilismo cuenta con una fuerza mayoritaria en el Congreso Nacional, superior a la que tenía en el 2016, pues en ese año contaban con algo más de 30 diputados y ahora tienen más de 70, contaban con 12 senadores y ahora tiene 24.

“Hay un ejército en todos los lados, ahora tenemos el 80% de los alcaldes del país”, manifestó.

Es cada vez más beligerante el tono del debate entre las corrientes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que precede a la reunión del Comité Político de hoy.

Peralta, uno de los hombres de confianza del presidente Danilo Medida, dijo hoy que en el PLD “hay una oposición interna muy agresiva que ha abierto heridas, heridas que nosotros hemos tratado de no profundizar, respondiendo como dijo el presidente en la Internacional Socialista con más unidad”.

“Yo creo que esa respuesta, ese comedimiento de este grupo de no responder ayudarán, si es que se pueden cerrar esas heridas... porque si tú continúas, si estás herido y continúas dándole tú no sabes si se podrá cerrar, por más que yo le unte todos los días mentiolé o mercurio y vuelven y la abren al otro día no sé si se pueden cerrar”, expresó en Hoy Mismo.

Advirtió que en el PLD habrá un apoyo mayoritario a lo que decida el presidente Danilo Medina.

Sobre amenazas de una posible persecución a él y otros funcionarios actuales en un gobierno presidido por el expresidente Leonel Fernández, afirmó que no tiene miedo porque ha trabajado con la mayor transparencia e institucionalidad posible.

“Los números estarán ahí, mi patrimonio estará ahí, todo lo que tengo se puede justificar y no tengo absolutamente miedo a nada, podrá venir lo que sea, podrán tratar pero no podrán, ni este ni el otro ni ninguno”, indicó.

Enfatizó en que ni el presidente Danilo Medina ni su gobierno temen ni actúan por temor a nadie.

El leonelismo advierte protestará

Bautista Rojas Gómez, uno de los voceros del expresidente Leonel Fernández y miembro del Comité Político, advirtió que “el pueblo se puede oponer a esa reforma, el pueblo puede tomar las calles, el pueblo puede tomar el Congreso, el pueblo puede impedir que se produzca esa catástrofe, esa aventura (modificar la Constitución para permitir la reelección del presidente Danilo Medina).

Rojas sostuvo que llevaría a donde sea su posición contraria a una reforma constitucional, en lo que coincide con el Partido Revolucionario Moderno y “si yo junto al PRM tengo que hacer lo que sea necesario para impedir esa reforma constitucional pues yo lo haría”.

Afirmó que es la militancia y las bases del partido quienes tienen que decidir la suerte del PLD “y no pueden ser sustituidas por 22, 23, 24 compañeros”.

Insistió en que la decisión de millones de miembros del PLD no puede ser sustituido por el Comité Central.

“No es posible que cada vez que le dé la gana a un grupo de individuos de tocar la Constitución de la República... que es el freno, que es la pared, que es lo que puede contener cualquier desborde de la democracia en un país”, expresó en el programa A Diario.

Abogó para que sean las bases quienes elijan al candidato presidencial a los miembros del Comité Político y Central del PLD.