Julio César Valentín critica denuncia del PRM de hackeo

“El PRM y su candidato presidencial han pasado la vida llorando, en quejas, reduciéndose a llantos, quejas, rumores y no han pasado al momento de la propuesta”, consideró el senador de Santiago Julio César Valentín, aspirante a permanecer en el Senado en representación por el Partido de la Liberación Dominicana.

El legislador reaccionó así a la denuncia de hackeo hechas a las cuentas de Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno, y al presidente de ese partido, José Ignacio Paliza.

Al votar en el sector de Bella Vista, Valentín manifestó que ojalá que estas quejas “difíciles de demostrar” no sean parte de un comportamiento habitual en algunos líderes políticos, a su juicio, el de no reconocer los resultados cuando no le son favorables.