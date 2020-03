La candidata a vice de Luis Abinader surgió en menos de 24 horas

“Un buen uso del gasto en la educación, invertir en la formación de los profesores, hasta que nosotros no logremos formar los profesores con un curriculum que vaya acorde con estos tiempos de calidad, nosotros no vamos a lograr seguir avanzando en la calidad de la educación nacional”, indicó cuando se le cuestionó qué entendía que le hacía falta a ese sector para obtener un mejor rendimiento y dejar atrás los últimos lugares que siempre ocupa la República Dominicana en las mediciones internacionales.

También se refirió al tema de la calidad educativa y la inversión que hace el gobierno en ella. Dejó entrever que el monto invertido no ha arrojado el resultado esperado porque no se ha invertido de la manera correcta.

En la entrevista confesó que uno de los retos que tiene que vencer ahora es el darse a conocer en la población, porque, aunque es ampliamente conocida en el ámbito empresarial y académico, no ocurre así en el político.

Otro tema abordado por Peña en la entrevista fue el de la situación de la prensa dominicana, la cual, según el Departamento de Estado de Estado Unidos, ha sido reprimida por el Gobierno dominicano. En torno a esto su respuesta fue la siguiente: “Es muy triste lo que nosotros estamos viviendo, el que pocas personas de la prensa se atreven a decir lo que realmente está sucediendo y de la manera en qué está sucediendo. En su gran mayoría, o no se atreven o hay una situación que no conocemos, pero es delicado porque cuando la prensa no tiene esa libertad de expresión, nuestro país peligra”.