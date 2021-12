La CIDH expresó "preocupación" por repatriaciones de migrantes haitianas embarazadas

Asimismo, la CIDH urge al Estado a implementar como guía para sus políticas y acciones los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, específicamente a no expulsar, devolver, extraditar, trasladar de manera informal o entregar, poner en las fronteras de otro país, sea o no de su nacionalidad, a ninguna persona donde su vida o libertad peligren. El Sistema Interamericano considera que conforme al artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derehcos Humanos, el principio de no devolución debe aplicarse a toda persona que pese a no ser refugiada o asilada, no puede ser devuelta al territorio de otro país en donde su vida o libertad peligre o existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros malos tratos. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 25/18 destacó que la no devolución es una garantía de diversos derechos humanos inderogables; ello, debido a que su fin es preservar la vida, la libertad o la integridad de la persona.

Finalmente, la CIDH identifica que el principio de igualdad y no discriminación debe ser implementado a través de medidas positivas para revertir o modificar las situaciones discriminatorias existentes. Para ello, el Estado debe incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque de interseccionalidad en todas las medidas relativas a las personas en contextos de movilidad humana, de modo que permita atender las situaciones y necesidades de cada grupo de población, incluyendo factores como género, edad, diversidades, discapacidad, origen étnico-racial, y clase. En la misma línea, en la Opinión Consultiva 18/2003 la Corte IDH destacó la necesidad de implementar medidas que respeten el vínculo indisoluble entre no discriminación y protección efectiva para garantizar la protección de las personas en contextos de movilidad humana.

