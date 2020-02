$!La esposa de Reinaldo Pared Pérez: su ida sería un golpe duro para el PLD

“Créame, soy persistente y de haberlo deseado algo ya hubiera logrado; al parecer son otros/as los/as que NOS "están empujando" con su asedio constante, cuestionamientos y hasta insultos por cuentas, algunas bots. CUIDENNOS que sería un golpe duro para el partido SU ida. CALMA y PAZ !”, dice el tuit con el que Mendoza respondió un mensaje dirigido a ella desde la cuenta @AristidesMarte, que terminaba con la expresión: “Ayúdelo no lo empuje”.

“La política del resentimiento es terrible. Dizque Reinaldo Pared Pérez, protegido siempre por Danilo Medina, quien creía merecer más que Gonzalo Castillo la candidatura del PLD, coquetea con irse de vice de Leonel Fernández o Luis Abinader”.

Reinaldo respondió el lunes: “No me atribuyas conductas y actitudes que nunca he abrigado y jamás he actuado por resentimiento en mi vida. Lo que ocurre es que tengo un alto concepto de la "DIGNIDAD" (sic).

A pesar de las expresiones del secretario general del PLD, ninguno de los miembros del Comité Político del PLD se ha expresado al respecto.

Durante el pasado proceso de primarias internas del PLD, Reinaldo Pared Pérez se mantuvo distanciado luego de no haber sido elegido por el sistema de encuestas que definió el candidato que sería apoyado por el danilismo para enfrentar a Leonel Fernández, contienda en la que Ingrid Mendoza apoyó a Fernández.