La fuerte respuesta de doctora al senador Iván Silva de la que todos hablan en las redes

El senador de La Romana, Iván Silva, ha recibido fuertes críticas por el trato que dio a una doctora durante la vista pública sobre la revisión de la modificación de Ley 81-01 sobre la Seguridad Social.

Silva cuestionó a la doctora porque no le respondió con exactitud sobre el monto que le tocaría del 30 % de su fondo de pensión.

“No doctora, usted no sabe cuántos sería el 30 % que usted le tocaría”, “me da mucha pena que usted esté defendiendo algo que usted misma no lo entiende bien”, le indicó el senador a la doctora.

Previamente, la galeno le dijo que le tocaría alrededor de 90 mil o 30 mil pesos por sus cuatros años de trabajo.

Cuando fue recriminada por el senador, la joven tomó la palabra y le indicó, entre otras cosas, que no se trata de ella como doctora, sino de los vulnerables porque cinco y siete mil pesos no es suficiente para subsistir.

“Quizás, a mí me dé, pero a ellos no les da”, le dijo la doctora en tono airado. Y siguió: “No importa sí yo sé o no el 30 % que me tocaría a mí, yo sí sé que ellos lo necesitan”, indicó la joven y de inmediato fue aplaudida por los presentes.

Tras el video colgarse en las redes sociales, los tuiteros han criticado la acción del legislador de La Romana.

“El senador Iván Silva olvidó los procedimientos legislativos en una vista pública, lució pedante, arrogante, cobarde, cínico, abusador, desconsiderado e irrespetuoso al dirigirse a su colega médico y peor aún una votante de su provincia La Romana como invitada”, comentó el diputado Pedro Botello, quien lleva la voz cantante en la demanda del 30 % de los fondos de pensiones.