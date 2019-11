$!La OEA no hará auditoría al sistema del voto automatizado usado en las primarias

La Organización de Estados Americanos (OEA) no podrá practicar una auditoría forense al sistema del voto automatizado, utilizado en las primarias de partidos de la República Dominicana, tal como han reclamado algunos partidos políticos para certificar su uso en las elecciones de febrero y mayo del venidero año 2020.

El anuncio lo hizo el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños, quien dijo “la OEA nos ratificó que ellos no son una empresa ni agencia auditora y que sobre el particular no recomiendan a nadie”.

En consecuencia, indicó que la empresa a desarrollar la auditoría deberá ser de orden local, aun cuando tuviese el acompañamiento de la OEA, “y sí que la vamos a contratar”.

Manifestó que ese expertis es un compromiso de la JCE, aunque reconoció que el factor tiempo es un elemento discordante.

Castaños Guzmán sostuvo que todavía los partidos no han realizado ningún tipo de recomendación de empresa a trabajar en la auditoría.

Asimismo, anunció que el próximo jueves 28 el pleno del organismo de elecciones se reunirá para tomar una decisión sobre el uso o no del sistema automatizado.

“Ya sea que tome la decisión de conteo manual y voto automatizado, o irnos con las boletas manual, la auditoría hay que hacerla”, manifestó.