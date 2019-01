$!La grave crisis diplomática entre Bosch y Duvalier en el 1963

Reacción dominicana

Además, puntualizó: “La dignidad dominicana ha sido ultrajada en Haití de manera indignante. Y no estamos dispuestos a tolerar esa situación y no la toleraremos por ningún motivo”.

Aprestos de guerra y reacción de EE. UU.

Impacto internacional de la crisis

No solo concitó la atención de la OEA y de las Naciones Unidas. La crisis fue ampliamente analizada y divulgada por periódicos foráneos como The New York Times, Novedades, de México; el Miami Herald; El Mundo, de Puerto Rico; y el New York Herald Tribune.

The New York Times destacó que la maquinaria formuladora de la paz de la OEA había trabajado bien para evitar la amenazada invasión a Haití por parte de los dominicanos.

Por su lado, el Miami Herald subrayó que el gobierno dominicano fue ultrajado cuando milicianos haitianos invadieron su embajada en Puerto Príncipe.

Entonces, el gobierno de Duvalier confrontaba una difícil situación, ya que el 15 de mayo de 1963 finalizaba y Estados Unidos tenía planes de evacuar por vía aérea a su personal diplomático, debido a la riesgosa situación política.

Además, el periódico puertorriqueño El Mundo señalaba que Haití se había convertido en una franca amenaza para la paz del Caribe, por “obra y desgracia de la oprobiosa dictadura de Francois Duvalier, el médico que llegó al poder con aires redentores para convertirse en un tirano”.