La primera caída con la que los candidatos buscan impulsar el 17 de mayo

Los partidos políticos se someterán este domingo 16 de febrero a la primera prueba de la democracia de este año, que se busca tomar como primer impulso y pie de amigo para salir airosos en las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo.

Estos comicios tienen una mezcla especial porque en ellos incidirá un conjunto de factores y el primero que se destaca es el del liderazgo local, porque los que encabezan la boleta son los candidatos a alcaldes.

Aunque se han visto opacados por los alcaldes y no han trascendido tanto, los candidatos a regidores y vocales tendrán un peso especial porque con base en su liderazgo podrán llevar gente a votar y sumar al partido y al candidato a la alcaldía o junta de distrito municipal.

A partir de estas elecciones municipales habrá voto preferencial de regidores y vocales de distritos municipales.

El punto clave es que no se puede votar por un candidato a regidor o un alcalde de diferentes partidos porque el voto sería nulo.

Esto, en 18 municipios donde habrá voto automatizado, no será un problema porque se ingresa a la casilla del partido, pero sí podría causar muchos votos nulos en 140 municipios si no se tiene claro que no se puede sufragar por candidatos de partidos diferentes, porque en esas localidades se votará de forma impresa en la tradicional boleta electoral.

Tanto Gonzalo Castillo, candidato presidencial, como dirigentes del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han afirmado que esa organización alcanzará el 70% de las alcaldías y direcciones de distritos municipales.