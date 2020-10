$!La primera dama dominicana, una “speaker” del Gobierno

“Luis Abinader y yo somos los más transparentes posibles. Nosotros tenemos patrimonios familiares, los cuales hemos trabajado”, enfatizó no sin antes destacar que no hay ningún funcionario que haya sido tan claro como Abinader.

Desde el 5 de julio del 2019, era de conocimiento público la decisión de Arbaje de no manejar fondos públicos y en consecuencia de que no habría Despacho de Primera Dama.

“Para información de quienes me han preguntado. Por acuerdo mutuo entre @luisabinader y quien escribe, no habrá #DespachoPrimeraDama. No deseo manejar fondos públicos, porque una esposa de un Pte o viceversa no ha sido elegid@ por el pueblo. Ahora, si Dios permite me fajaré por RD”— Raquel Arbaje (@raquelarbaje) July 5, 2019.