$!La reelección toma nuevos impulsos en entorno de Medina

¿Otra reelección?

Fadul, delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral, descartó que Medina tenga un “delfín” para apoyarlo en las primarias de ese partido porque no debe discriminar entre aspirantes.

Leonel decidido

El expresidente de la República y presidente del PLD, Leonel Fernández, trabaja a todo vapor en su proyecto presidencial y en marzo tiene pautado un acto de masas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Además de recorrer el país, se ha estado reuniendo con diversos sectores, como ayer cuando se reunió con la cúpula empresarial del país.

El exmandatario ha dicho, y así lo está demostrando junto a su equipo de colaboradores, que esta vez no dará su brazo a torcer.

Fernández dijo el pasado fin de semana en la provincia de Monte Plata que nunca ha formado grupos dentro de esa organización política y que cuando gobernó, gobernó para todos los peledeístas, por lo que desea volver al poder para reunificar ese partido.

“Nunca fui parte de ninguna fracción, de ningún grupo. Siempre traté de mantenerme por encima de eso y nunca lo necesité”, recordó Fernández. Indicó que fue presidente en tres ocasiones pero nunca lo logró con el apoyo de grupo alguno.

“Siempre vi al PLD como una familia y cuando me decían fulano es de tal grupo, yo respondía: no me importa, primero es del PLD”, aseveró.