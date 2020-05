$!La respuesta de Bernardo Vega a los que cuestionaron encuesta por teléfono

Desde que la firma Mark Penn Stagwell dio a conocer los resultados de su última encuesta, en la cual el candidato Gonzalo Castillo supera a Luis Abinader por dos puntos, el sector opositor comenzó a descalificar los resultados de la medición, alegando que se hizo por teléfono, lo cual le restaba carácter científico. La noche de este jueves, Bernardo Vega, presidente de la firma en el país, reaccionó a los cuestionamientos y explicó el motivo que llevó a hacerla de ese modo.

Vega habló al presentar la segunda parte de la medición, en Noticias SIN, del Grupo SIN, quien financia la encuesta.

El economista explicó que declinaron hacer la encuesta de forma presencial (casa por casa como se acostumbra) para evitar contagios de COVID-19, la pandemia que asola al mundo, y afirmó que antes de elegir los números telefónicos que contactaron, se aseguraron que vivieran en la comunidad donde dice el padrón que votan, y que ninguno de los elegidos fueran beneficiados de los programas del Gobierno, como Solidaridad.

Defendió la encuesta realizada y aseguró que, aunque se hizo por teléfono, posee una buena representación de la población que va a votar este 5 de julio en las elecciones presidenciales y congruesales.

Vega explicó que la forma en que se escogió a las personas fue de una manera pulcra, que no involucra ningún vicio.

“Los americanos de Mark Penn me preguntaron si las compañías de teléfonos nos podían suplir números de teléfonos en los 20, 25 lugares donde se iban a hacer las preguntas, los puntos muestrales, pero más importante, me preguntaron si el padrón electoral era un documento público, le dice que sí y se lo conseguí, entonces, ellos allá en Washington tomaron los seis millones de los nombres de los que están en el padrón, de los que estamos en el padrón, chequeó, con la lista de las compañías de teléfonos, para ver si era verdad que los nombres que se escogieron para entrevistar estaban en el padrón electoral como personas que iban a votar en ese lugar y, así se fueron menores, gente que se mudaron a otros sitios, como un 20% no aplicó, y ahí están convencidos de que los teléfonos que tienen, no tienen nada que ver con la tarjeta Solidaridad ni nada de eso”, detalló.