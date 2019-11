$!La sutil respuesta de la Presidencia al nuevo cónsul general, Melton Pineda sobre las mujeres con tatuajes

El flamante consul general dominicano con asiento en Sao Paulo, el periodista Melton Pineda, emitió la semana pasada unas declaraciones sobre las mujeres con tatuajes que rayan en los despectivo: "las mujeres que tienen tatuajes son vagabundas y trabajadoras sexuales, así eran en mí época, en Barahona", dijo en el programa El Sol de la Mañana, en víspera del Día de la No Violencia contra la Mujer.

La Presidencia de la República, que no se ha referido directamente al tema, emitió en un par de tuits las siguientes declaraciones: "Tener tatuajes y aretes o simplemente no tenerlos, no afectan en nada nuestro rendimiento, ni conocimientos, ni la interacción con otras personas. Me siento muy bien aquí y nunca me he sentido discriminada de ninguna manera", al destacar la historia de Solanlly Carrero, bióloga aracnóloga del Museo de Historia Natural.

El mensaje Solanlly Carrero continúa: "La ciencia tiene que ser divertida, dice. La idea de un científico o de la ciencia en sentido general, era de un grupo de excéntricos que no daban la cara al público. Eso ha cambiado mucho y seguimos trabajando en eso".