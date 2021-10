$!La última lucha política de Reinaldo Pared Pérez

La última lucha política protagonizada por Reinaldo Pared Pérez fue por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aspiración que abandonó el 1 de septiembre de 2019 luego de que se presentara a la contienda preelectoral el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, un precandidato que fue vinculado al presidente Danilo Medina.

Pared Pérez denunció una lucha desleal por parte del Gobierno de Medina a favor de Gonzalo Castillo, como la razón de su renuncia. Previamente, Pared Pérez, había pedido que se retirara su nombre de la lista de precandidatos presidenciales del PLD que habían acordado someterse a un proceso de encuestas, del cual el más favorecido recibiría el apoyo de Danilo Medina para enfrentar a Leonel Fernández.

Pared Pérez declaró al renunciar a su postulación que “con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia; se observa una clara intervención de una gran parte del Gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad”.

Reinaldo dijo en aquel discurso que iba a mantener su apoyo a los precandidatos del PLD que lo apoyaron a él y con la expresión dejaba claro que no estaba en sus planes apoyar a Gonzalo Castillo.

“Quiero dejar bien claro, que estaremos en las calles trabajando junto a los precandidatos y candidatas a cargos congresuales y municipales que nos respaldaron en nuestras aspiraciones presidenciales”, dijo.

Tras la salida de Pared Pérez de la contienda electoral, y posterior victoria de Gonzalo Castillo, por la cual el expresidente y precandidato Leonel Fernández abandonó el partido; Ingrid Mendoza, esposa de Reinaldo Pared Pérez, decidió apoyar políticamente a Fernández y quemar las naves en el PLD. Lo que reflejaba el disgusto en el núcleo familiar Pared Mendoza, con el PLD.

El 11 de marzo de 2020, Reinaldo Pared Pérez, volvió a ser noticiosa en el PLD, luego de que se depositaran las candidaturas presidencial y vicepresidencial del partido morado sin la firma del secretario general, a lo que Reinaldo respondió: “la negligencia o inobservancia no fue mía. A mí no se me contactó y nunca he faltado a mis responsabilidades”.

La carta estaba firmada por el presidente interino del PLD, Juan Temístocles Montás.

Quince días luego de este hecho, Reinaldo Pared Pérez, anunciaba a la nación que padecía cáncer en el esófago y que se iba a concentrar en su salud.