$!Las peripecias en 100 días para despegar el año escolar

“Queremos que los muchachos aprendan, pero, imagínate, eso (las clases televisivas) lo están pasando rápido. Aunque las repitan, porque ellos las repiten, no les dan el tiempo para ellos hacer las clases”, se lamentaba la madre Rosario Gálvez, residente en Haras Nacionales en Santo Domingo Norte.

El estar frente a un televisor ha significado un reto de adaptación para los alumnos, que no tienen la oportunidad de preguntar sobre algún tópico que no les quedó claro de la clase pregrabada. Lo mismo pasa a los que recurren a la aplicación digital WhatsApp para recibir docencia de forma complementaria.

En un país con una brecha digital amplia y apagones energéticos, Abinader, quien cumple 100 días como presidente, ha pedido a la población que esté “optimista” sobre el año escolar. Las clases son virtuales para aquellos que tienen las herramientas digitales; para los que no, se transmite el contenido curricular por la televisión y la radio, tras adjudicarse el servicio a distintos medios de comunicación por un monto total de RD$3,176.4 millones.

En el Centro Educativo Aníbal Ponce, en Manganagua, el problema era que sólo había internet en dos aulas y los maestros tenían que compartir el espacio para conectarse con sus alumnos. No obstante, en otros planteles la docencia fluía mejor.

“Tenemos las pantallas, pero no tenemos internet”, le dijo a Diario Libre Santiago Henríquez, director de la Escuela Socorro Sánchez de Villa Duarte, el primer día del año escolar.

Desde antes de que Luis Abinader asumiera la Presidencia, había incertidumbre sobre el presente año escolar, pues la pandemia del COVID-19 forzó que la última etapa del semestre anterior fuera transformada a una modalidad virtual, una realidad para la cual el sistema público de enseñaza no estaba listo.

Un comienzo incierto

La posposición no cayó bien, especialmente entre padres y el sector privado, cuyos colegios esperaban las directrices oficiales.

En el segundo día de la gestión de Abinader, el nuevo ministro de Educación, Roberto Furcal, decía en una rueda de prensa que el Gobierno daría las respuestas para “garantizar el sagrado servicio educativo” en un año escolar para el que –dijo– la pasada administración peledeísta no dejó “absolutamente nada preparado, aunque no hubiera coronavirus”.

Los que quieren docencia en la escuela

En noviembre, el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores acordaron que, en los lugares apartados del país en los que no hay energía eléctrica ni conectividad y donde las escuelas tienen una población estudiantil baja, los docentes asistan al centro educativo por tres horas, dos días a la semana, para atender las necesidades de orientación de padres y estudiantes.

El ministro Fulcar reconoció que la situación les representa un problema financiero a los centros privados, pero dijo que la variable del COVID-19 no es algo que pueda controlar el Ministerio. “La educación que recomiendan las autoridades de salud es la educación a distancia”, subrayó.

Destacó que, en las edades tempranas, la presencialidad “es insustituible”. Recordó que la Unesco estima que unos 28 millones de niños en el mundo no volverán a la escuela como consecuencia de la pandemia.

Pero sus alegatos no satisfacen. De los últimos en ir en contra de la totalidad de las clases a distancia, está el presidente de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Samuel Conde. Aunque calificó de “valiente y llena de audacia” la decisión de llevar un año escolar en una crisis sanitaria, considera conveniente que “más pronto que tarde”, en aquellas zonas en las cuales la pandemia esté controlada y bajo estrictos protocolos sanitarios, los estudiantes vuelvan a las aulas.

“Estamos frente al problema de que no podemos retornar a los planteles poniendo en riesgo la salud de los estudiantes y docentes, ya que sería una irresponsabilidad”, ha expresado el ministro Fulcar.

Las clases con maestros “famosos”

Aunque no todos están conformes con el plan a distancia, el Ministerio de Educación ha continuado con su programa. En el caso de la docencia por televisión, los contenidos curriculares se graban en un “aula situacional” que simula un salón de clases en un estudio televisivo, para ser trasmitidas por grado en un canal específico. Cuadernillos previamente impresos sirven como reforzamiento.

Los contenidos fueron transformados a guiones y se contrataron a 15 productores para convertirlos en material audiovisual, con lo que el Gobierno garantiza la reactivación de la industria televisiva, afectada por la pandemia.

Fulcar informó que se hizo un casting a nivel nacional con más de 500 participantes para seleccionar a más de 60 educadores. “Vamos a firmar un protocolo con esos profesores, porque se van a convertir en celebridades públicas”, dijo.

El 10 de noviembre, cuando se inició la transmisión de las clases, hubo algunos cambios en la programación que no habían sido informados, como la variación de contenidos entre canales.

Ejecutivos de televisoras explicaron a Diario Libre que se ven precisados a repetir contenidos educativos enviados por el Ministerio para completar el horario contratado. Se quejaron de que la institución les envía el material tarde, muchas veces en la madrugada del mismo día en que se deben transmitir.

“Si me despiertan a medianoche y me preguntan cómo nos va a ir, con los ojos cerrados, digo: que nos va a ir muy bien a todos; que vamos a tener un buen año, rico en experiencias; que a veces nos vamos a tropezar, pero no nos vamos a caer”, ha asegurado el ministro Fulcar.