$!Las que defienden las tres causales del aborto se mantienen frente al Congreso

Al otro extremo de la parte frontal de la sede del Poder Legislativo, se han apostado los denominados Provida, representados por entidades religiosas.

Omaira Álvarez, de Fucum, manifestó a los periodistas que una de las causales que más se ha debatido ha sido incluída en el Código Penal que está siendo objeto de debates en la Cámara de Diputados. Se refirió a cuando se demuestre que un médico cuando haya agotado todo lo que esté a su alcance, para preservar la vida de la madre y del feto, se decida por preservar la vida de la primera.

Dijo que le preocupa cuando defienden el aborto cuando supuestamente el feto podría no vivir pues ella es un testimonio de que pese a que no existían muchas posibilidades de que pudiera nacer no fue abortada.

Confía en que República Dominicana es Pro vida por lo que espera que en el Congreso Nacional no sean aprobadas las tres causas que permitirían la interrupción del embarazo.

“La mujer no necesita el aborto, la mujer lo que necesita es políticas públicas para que desde que un hombre la viole el Estado lo meta preso y a qué esa mujer le den un apartamento y que ese hijo sea sustentado por el Estado”, afirmó.