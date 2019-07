$!Las razones que arguyó Danilo Medina para no optar por la reelección

El presidente de la República, Danilo Medina, anunció la noche de este lunes que no optará por un nuevo período gubernamental.

El mandatario tomó la medida arguyendo varias razones, entre las que está que el que cuando asumió la primera magistratura lo hizo con el propósito de servir al pueblo dominicano y avanzar en su propósito de mejorar la nación, lo cual entiende que ha logrado.

“A lo largo de estos siete años, todos mis esfuerzos y desvelos han estado dedicados a procurar dar fiel cumplimiento, con la ayuda de Dios y el apoyo de mis colabores en el gobierno, a cada uno de los compromisos que asumimos con el pueblo dominicano”, arguyó.

También citó entre sus motivaciones que es un hombre respetuoso de la ley y de la democracia de la República Dominicana, pese a haber recibido presiones de sectores del Partido de la Liberación Dominicana y de la sociedad civil para que decidiera ir tras otro período.

“En su momento, el Comité Político del PLD me expresó su apoyo voluntario, consciente de que la campaña contra mi persona y contra el Gobierno era injustificada y estaba fuera de todo sentido de proporción y justicia. He recibido también decenas de visitas y llamadas de representantes de importantes sectores de la vida nacional preocupados de que se pongan en peligro los avances económicos y sociales que alcanzamos en nuestro país, no puedo dejar de reconocer que altos dirigentes del PLD, que forman parte del sector mayoritario de nuestro partido se han acercado a mí en tiempo recientes para que pondere la posibilidad de optar por un nuevo periodo presidencial consecutivo, lo mismo han hecho diversos sectores de la vida nacional, de los más variados estamentos sociales, nuestros miembros del PLD y ciudadanos y ciudadanas independientes a lo largo y ancho del país me expresan diariamente su adhesión de mil manera”, acotó en la alocución que dirigió a la nación ante la preocupación que había generado el tema.

El ser recordado como un presidente que siempre hizo su trabajo y poder ser recordado como un hombre honesto, digno de confianza. “Este es y fue siempre mi deseo. Lo expresé hace mucho tiempo. Les dije que cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la Presidencia de la República, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad”, refirió.

Expresó que esa confianza que el pueblo le otorgó al elegirlo gobernante por dos períodos ha tratado de honrarla siempre, sirviéndole “en cuerpo y alma”.

Dijo que por más que desee servir a la Patria existen normas y principios, que “que trascienden la labor de un hombre, de un gobierno y es nuestra responsabilidad preservarlos, valores que deben prevalecer más allá de cualquier circunstancia o coyuntura por difícil que esta parezca, porque son los que nos definen como personas, nos definen como políticos y nos definen como servidores públicos, uno de esos valores fundamentales es poner siempre los intereses nacionales e institucionales por encima de cualquier interés particular o partidario y, por supuesto, mantener la coherencia”.

En ese sentido, indicó que el liderazgo responsable se muestra en momentos complejos. “Es ahí cuando debemos movernos con el destino, desprendernos de todo egoísmo y modestamente actuar con la responsabilidad y fortaleza que nos exige la Historia”, subrayó.

Reconoció que estuvo tentado de escuchar los halagos a su gestión y hacer caso a los consejos que le daban y “optar por un nuevo período gubernamental”, pero acogiéndose al marco de las leyes.