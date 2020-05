$!Legisladores aclaran proyecto sobre 30% de fondo de pensiones no ha sido aprobado por Cámara de Diputados

Los diputados Mirna Tejeda y Elpidio Báez aclararon este miércoles que el proyecto de ley mediante el cual busca entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores suspendidos durante la pandemia del COVID-19 no ha sido aprobado en la Cámara de Diputados.

Alegaron que la pieza está pendiente de que, de forma independiente, las tres comisiones apoderadas rindan su informe al hemiciclo, al que corresponde tomar la decisión final. Hasta el momento la Comisión de Seguridad Social y la de Salud han rendido un informe favorable. Le falta la de Hacienda.

En una nota de prensa, significaron los legisladores que esas aprobaciones “no significan la validación del proyecto, que debe seguir el curso del procedimiento establecido en la Cámara de Diputados”.

Mirna Tejeda es vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Social.

La diputada Tejeda, quien presidió la reunión del martes en que la Comisión de Seguridad Social de la cámara baja conoció el proyecto, dijo que, como casa de la democracia, una parte de los diputados presentes propuso que se escucharan los sectores involucrados, como establecen los reglamentos del hemiciclo.

“Un grupo de legisladores dijo que no, que el proyecto se aprobara pura y simple y que se llevara al pleno, cosa que no es posible porque hay otras dos comisiones más que están apoderadas y hasta que no rindan sus informes, entonces el hemiciclo no lo puede conocer”, explicó, al indicar los procedimientos parlamentarios.

Asimismo, precisó que corresponde al cuerpo del hemiciclo la facultad de conocer el proyecto de ley, que, para ser conocido, tendría que recibir el voto favorable de la mayoría de los integrantes de las tres comisiones apoderadas de su conocimiento en la Cámara de Diputados.

En una nota de prensa, la legisladora afirmó que el citado proyecto “está en el embrión, no se ha aprobado para que pueda ser ejecutado”.