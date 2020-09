$!Legisladores del PRM niegan exista medición de fuerzas entre Hipólito Mejía y Luis Abinader

Que los nuevos miembros y suplentes de la Junta Central Electoral (JCE) sean independientes o no ha sido la manzana de la discordia de la política dominicana.

El presidente Luis Abinader y el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) ya avisaron que apuestan por "independientes", lo mismo sugieren sectores del ámbito empresarial y la sociedad civil, pero todavía quedan quienes abogan porque sean el fruto de un consenso, como el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, y los que defienden que nada tiene de malo que sean políticos.

A pesar de los planteamientos de Abinader, el exmiembro de la JCE, Eddy Olivares Ortega, antiguo vocero del proyecto presidencial de Hipólito Mejía, ha inscrito su candidatura para ese órgano.

Esta controversia ha venido desatando fuertes rumores sobre una lucha de poder en el PRM para saber elegir quien presidirá el organismo electoral.

El senador y vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla aseguró que no habrá ningún tipo de medición de fuerza para la elección de los nuevos miembros de la JCE.

Zorrilla, senador de la provincia el Seibo y miembro del PRM, manifestó que esa organización partidaria es organizada y disciplinada, por lo que no habrá medición de fuerza entre el expresidente Mejía y Luis Abinader para la elección del nuevo pleno.

Asimismo sostuvo que habrá consenso entre ellos y coherencia para saber lo que se debe escoger.

Al ser cuestionado sobre cómo se realizaría ese consenso y si la línea de Luis Abinader escogerá a los independientes, Zorrilla reiteró que en el partido reinará la coherencia y se escogerá a las personas que entienden le conviene a la población dominicana.

Sobre la figura de Eddy Olivares para presidir la JCE, Zorrilla prefirió no opinar al respecto porque aún no se ha definido los lineamientos a seguir sobre quién será la persona que sustituirá al actual presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán.

"Aún no he consultado con ninguno de los dos (Hipólito Mejía y Luis Abinader), no se si están pensando en reunirse, pero entiendo que es un tema que tiene que tener el consenso y la unión de los líderes de nuestro partido y así será", dijo.

Asimismo, el senador Milciades Franjul aseguró que el PRM se debe abocar a una línea, por lo que descarta una puja de fuerzas dentro de los mismos.

Manifestó que Olivares es un gran hombre y es poseedor de pensamientos independientes que ya ha demostrado cuando fue miembro de la JCE.

Sobre si se trata de un desafío de los dirigentes del PRM que respondan a la línea de Hipólito, dijo que se debe esperar el momento porque la importancia de esta elección es el consenso.