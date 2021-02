Legisladores exigen al Gobierno presentar el plan de vacunación del COVID-19

Manifestó que la solicitud no la hace a su nombre, sino para darle respuesta a la población y poder asistir en dicha tarea, principalmente en su circunscripción, que es la número 1 del Distrito Nacional.

El legislador dijo que el silencio de parte de Gobierno hace entender que no existe ningún plan, sobre todo porque más de 10 millones de dominicanos deben tener incertidumbre de cuándo llegará la vacuna y cómo será la forma en la que les será suministrada.

"He visto que se han filtrado detalles, que hablan de recintos electorales, que será con el padrón electoral. A mi juicio no sería correcto, porque si usted le plantea a una persona que vive en Higüey, pero que le toca votar en Dajabón, en el extremo del país, cómo usted le plantea que se vaya a vacunar allá, sobre todo cuando no se le proporciona transporte", explicó el legislador.

Dijo que en otros países se ha dado el caso que por un mal manejo de traslado, cientos de vacunas se perdieron.

Vocero PLD

Otro que se manifestó en ese sentido, fue el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, quien manifestó que es un asunto muy preocupante que hasta el momento no se haya presentado un plan de vacunación, cuando desde el Congreso Nacional se le ha dado todo el apoyo al Gobierno para que lo ejecute.

Dijo que su partido ha sido comprensivo en torno al apoyo ofrecido para aprobar los estados de emergencia.

“Entendemos que estamos listos para ver cómo se pueden implementar las vacunas para el COVID-19, pero ahora nos encontramos indefensos sobres las expectativas que hay”, dijo el legislador.

Asimismo, declaró que los pasos dados por las autoridades del Gobierno demuestran los niveles de improvisación que han destacado en su administración durante los siete meses que tiene su mandato.

"Me llama mucho la atención todo esto, y lo único que ha servido es para que los pequeños partidos como la Fuerza del Pueblo asuman su responsabilidad en el lugar que le corresponde, que es la de oposición", señaló Sánchez.