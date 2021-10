$!Legisladores favorecen que no se solicite extensión del estado de emergencia

Legisladores de los partidos de La Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y del Revolucionario Dominicano (PRD) favorecieron la decisión del gobierno de no solicitar al Congreso Nacional una nueva extensión del estado de emergencia, que vencerá el próximo lunes.

También, Gustavo Sánchez, Máximo Castro Silverio y Fior Daliza Peguero esperan que las autoridades adopten medidas para evitar más contagios.

El vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, entiende que al Gobierno no le quedaba otra alternativa, pues la población no resistía más que se le violaran sus derechos fundamentales del libre tránsito.

“El Poder Ejecutivo ya consciente de que era poco racional, poco justificable... Ante un evento como ese el Poder Ejecutivo no tenía de otra”, expresó.

Para él en la medida que las autoridades de Salud Pública asuman su rol se podrán contener nuevos contagios del COVID-19, como entiende se está haciendo en otros países.

Además, Sánchez dijo que esa decisión debió adoptarse antes.

Por otro lado, aunque también está de acuerdo con la decisión del gobierno de no solicitar nueva vez una extensión del estado de emergencia, el diputado reformista Máximo Castro Silverio, consideró que se deben adoptar medidas preventivas para evitar que surjan brotes.

Recomendó solicitar las tarjetas de vacunación antes de entrar a entidades bancarias, a centros comerciales públicos u otros lugares de gran afluencia de personas.

Afirmó que es al ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que le atañe adoptar esa medida y garantizar su cumplimiento, aunque no esté el estado de emergencia.

Mostró preocupación por comunidades como Santiago, la cual representa, donde podrían registrarse más contagios de la enfermedad.

“El que no se vacune no puede estar en la calle...si tu vas a entrar a un banco y no enseñas tu tarjeta de vacunación no debes poder entrar. No se necesita estado de emergencia lo que se necesita es la voluntad de la autoridad para fortalecer el sistema sanitario de la República Dominicana”, expresó.

Asimismo, la vocera del bloque de diputados del PRD, Fior Daliza Peguero, felicitó a las autoridades por adoptar esa medida debido a que considera el Estado de Emergencia no estaba haciendo ningún efecto.

Recomendó seguir concientizando a la población sobre la importancia de tomar medidas preventivas.

“La mejor medida es que vayan (la población) a los centros de vacunación a inocularse y que sigan usando sus mascarillas aún estén vacunados y las medidas de distanciamiento”, manifestó.