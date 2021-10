$!Legisladores no creen que sexo no consentido en pareja sea violación

“La actividad sexual no consentida no es una violación... Ejemplo, ¿entre un hijo y un padre existe robo? No. ¿Por qué? Porque hay una protección que es la protección familiar”, dijo.

La mayoría de los miembros de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de Código Penal decidió disminuir penas por actividad sexual no consentida con una pareja de 10 a 15 años de prisión a de uno a cuatro años de cárcel por considerar que ese delito no puede sancionarse con las mismas penas que la violación sexual.

Tirar una pierna...

Para el senador reformista Ramón Rogelio Genao una relación sexual no consentida en una pareja no es una violación sexual debido a que se trata de una relación formal que tiene consecuencias civiles. “Tú no puedes castigar, no puedes sancionar como si fuera una violación a un tercero a una gente que tú tienes una relación formal”, expresó al ser entrevistado en un programa de televisión. Prosiguió diciendo: “Pero tú crees que le canten un año porque el esposo la despertó o la esposa le tiró el pie. Ven acá, ¿un año es poco?... Esta es una relación no consentida sin violencia. Ven acá, es entre pareja. Es esposo”.

El diputado José Horario Rodríguez lamentó que sus pares ignoraron que “una relación sexual no consentida es una violación, sin importar si esta ocurrió dentro de una relación de pareja”.

Además, la comisión bicameral disminuyó las penas por agresiones sexuales agravadas cuando en contra de su voluntad o sin consentimiento se invita a participar a un tercero, lo que se sancionaría con cuatro a 10 años de prisión. En el Código Penal perimido dicha pena era de 10 a 20 años de prisión (Artículo 139).