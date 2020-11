$!Legisladores someten proyecto para modificar la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social

Un grupo de congresistas de todas las bancadas de la Cámara de Diputados, encabezados por el diputado Rafael Castillo, depositaron el proyecto de modificación a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Con esta iniciativa se da cumplimiento al mandato de la Ley 13-20 que ordena al Congreso Nacional iniciar los estudios para una modificación integral a la Ley de Seguridad Social que en mayo próximo cumple 20 años de su promulgación.

Recientemente la Cámara de Diputados aprobó una resolución de la autoría del diputado Rafael Castillo que ordena la creación de una comisión bicameral para los fines de estudio y modificación a Ley 87-01.

Los congresistas que sustentan el proyecto entienden que se hace impostergable la modificación de esta norma, ya que hasta ahora solo se le han hecho parches para beneficiar a las Administradoras de Riego de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mientras los usuarios del sistema sufren las consecuencias del mal servicio que ofrece el sistema.

Indicaron que la normativa existente ha sido desvirtuada por los grandes intereses que representa para las empresas que se benefician del sistema, las cuales en 19 años se han ganado más de 58 mil millones de pesos de las cotizaciones de los trabajadores, mientras el gasto del bolsillo de los usuarios supera el 51 %, cosa esta que es insostenible para las familias, que junto a la canasta familiar se hace inalcanzable con los salarios actuales y la pandemia que azota, expresaron los legisladores al momento de anunciar el depósito del proyecto ente la Secretaria General de la Cámara de la Diputados.

Datos de la Tesorería de la Seguridad Social apuntan que, desde marzo hasta septiembre de este año, por efecto de la pandemia; aproximadamente 12, 000 empresas y alrededor de 340 mil trabajadores han dejado de cotizar al sistema.

Según Castillo, a la fecha esos trabajadores se encuentran fuera de la seguridad social y aunque han cotizado por largo tiempo, en el caso de los que han fallecido en condición de Fase Uno, sus familiares no recibirán pensión, puesto que al no estar cotizando no estaban pagando el seguro de discapacidad y sobrevivencia.

Indicaron que esta situación representa una catástrofe para el sistema por lo que urge que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) busque una solución a la problemática, ya que en un estado de excepción como el causado por el coronavirus, la seguridad social debe también hacer su parte.

El diputado Castillo responsabilizó al CNSS de esta problemática ya que las AFPs se han ganado en plena pandemia 3,400 millones de pesos.

Afirman los diputados firmantes del proyecto que la salud no debe ser un negocio como la ha convertido el actual Sistema de Seguridad Social, que en plena pandemia con 340 mil cotizantes menos al mes de septiembre, las ARS se han ganado 942 millones de pesos, mientras el Estado ha tenido que subsidiar el costo de las pruebas del COVID-19 y los internamientos de los usuarios de la Seguridad Social con 2,000 millones de pesos.

Indicaron que con este proyecto se pretende hacer más humana la ley de Seguridad Social, la más importante del país después de la Constitución de la República.

La iniciativa está firmada por los diputados Pedro Julio Alcántara (PRM), Máximo Castro Silverio (PRSC), Amado Díaz (PRM), Sócrates Pérez (PLD), Juan Carlos Echavarría (PLD), Juan Dionisio Restituyo (Frente Amplio), Carlos de Jesús (PRM), Verónica Contreras (PLD), Francisco Solimán (PRM), Fiordaliza Peguero (PRD), Nicolás Hidalgo (PRM), Héctor Ramírez (PLD), Pedro Martínez (Alianza Pías), Eduardo Hidalgo (PLD), Feliz Casillo (PLD) y Geraldo Casanova (PLD).