$!Legisladores tildan de “sin sentido” prorrogar estado de emergencia

La nueva solicitud por parte del Poder Ejecutivo de prorrogar por 45 días más el estado de emergencia no ha sido bien vista por algunos legisladores, pues afirman que en medio de un “exitoso” proceso de vacunación contra el COVID-19 y la reapertura de clases semipresencial para este próximo 25 de mayo, realizar dicha solicitud va en contradicción con el mensaje que están enviando las autoridades de Gobierno de que “están realizando un buen manejo de la pandemia”.

Al ser consultado sobre la solicitud de prórroga del estado de emergencia, el diputado José Horacio Rodríguez, aseguró sentirse “sorprendido” y manifestó no tener conocimiento de una nueva solicitud, debido a que el Gobierno no está haciendo uso de los poderes extraordinarios que se le son otorgado durante el estado de excepción para evitar la propagación de virus del COVID-19.

“Es algo de lo que tengo que reflexionar (apoyar la extensión sí o no), no tenía el conocimiento de que se haya pedido una extensión del estado de emergencia, de hecho, yo asumía que como el Gobierno no iban a solicitar otra prorroga”, sostuvo el legislador.

Rodríguez indicó que no tiene sentido que ellos (Gobierno), soliciten otra prórroga si no están utilizando los poderes que se les confiere durante ese estado, “si no están haciendo nada”, y destacó la situación de los hospitales, los cuales se encuentran sin camas disponibles y la apertura de negocios, bares y plazas.

“La única restricción es que a las 12 de la medianoche la gente tiene que estar en sus casas, cuando normalmente la mayor parte de la población a esa hora ya se encuentra en sus casas”, dijo Rodríguez.

Asimismo, el legislador manifestó que las autoridades de Gobierno estaban enviando un mensaje de que ya no estaban interesados en el estado de emergencia, por lo que corresponderá a su bancada fijar una posición como bloque del partido Alianza País.

El pasado viernes 14 de mayo el presidente Luis Abinader envió la solicitud al Senado de la República para que se conozca la sexta prorroga del estado de emergencia que ha solicitado durante su Gobierno, la misma podría conocerse en la sesión de este martes de esa cámara alta.

Otro que resultó sorprendido y arremetió en contra de la nueva solicitud fue el senador vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, Yvan Lorenzo, quien señaló que la prorrogación del estado de emergencia es una muestra de “incompetencia” ante la lucha con el coronavirus.

Lorenzo resaltó que ante el tercer rebrote del coronavirus el Gobierno está por “cometer una locura” al abrir las aulas para que los estudiantes asistan cuando falta menos de un mes para que se termine el actual año escolar.

“Es un Gobierno totalmente incoherente, por un lado, te quiere abrir las clases y por otro te está solicitando una prórroga de un estado de emergencia”, destacó el senador del PLD.

Aunque reconoce que las medidas adoptada para combatir el COVID-19 actualmente no están surtiendo efecto, el senador de partido Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, señaló que la extensión del estado de emergencia “es lo más prudente” debido al aumento de la positividad que se está registrando durante las últimas semanas y que se vislumbran a través de los boletines que emite el Ministerio de Salud Pública.