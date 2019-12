$!Leonardo Aguilera: “El protagonista de la campaña es el candidato, no el consultor político”

Más que una entrevista, éste es un conversatorio con el Dr. Leonardo Aguilera, Leo Aguilera para sus amigos, un conocido catedrático, economista, encuestador, y consultor político. En las 3 primeras esferas ampliamente conocido, pero es poco lo que se conoce de su trayectoria como consultor, y de ahí nos surge la primera inquietud.

—¿Por qué esta faceta profesional tuya es la que menos se conoce?

Bueno, cada consultor político tiene su propia estrategia. La mayoría hace público su trabajo como forma de posicionarse en el mercado electoral, otros, como es mi caso, creemos que el protagonista de la campaña es el candidato, no el consultor, por tanto, hay que mantenerse en bajo perfil. Puedo darte el ejemplo de mi trabajo en la estrategia que le dio el triunfo a Salvador Sánchez Ceren en El Salvador, y no fanfarroneo con eso, incluso, en el hotel que me hospedaba fueron los periodistas a preguntar “por el consultor dominicano” y yo mismo les dije que no lo conocía.

—Pero eso no puede llevarte a un silencio casi total como lo has mantenido...

Mira, Adriano Miguel, soy miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP); Don Julio Aurelio, una leyenda argentina de la consultoría política me pidió que le acompañara en la directiva que él encabezaba y con gusto y orgullo le acompañé. Sin embargo, mi hermano mexicano Jean Paul me pidió que le acompañara como vicepresidente, en ALACOP la norma ha sido que el vicepresidente pase a ser luego el presidente, lo mismo hizo mi pana venezolano Carlos Pineda y a ambos les dije que no porque esas actividades públicas no me gustan. Incluso, en la pasada campaña electoral de México y las de esta misma semana en Uruguay, en ambas me pidieron colaboración y a ninguna fui. Ya antes, Memo Rentería, un espectacular consultor y hermano mexicano, y que traje aquí para que trabajáramos en una campaña a alcalde de la capital, me pidió que le acompañara en la campaña que llevó a Jaime Rodríguez, el Bronco, a la gobernatura de Nuevo León en México, también se lo agradecí, pero no acepté. Las veces que he trabajado en el extranjero: Haití, México, El Salvador, ha sido porque no he podido zafarme.

—Pero sí puedes hablar de tu rol en la campaña de Luis Abinader, ¿cierto?

Sí, como no. Soy el consultor general de la campaña presidencial de Luis Abinader, en consecuencia, su jefe de estrategia. Este papel ya lo había realizado, primero, en las primarias internas del PRM en el 2015 para elegir al candidato presidencial y que ganamos ampliamente; luego, en las elecciones de mayo del 2016; también fui el estratega y consultor general en las primarias de octubre pasado, y tengo también la estrategia de esta campaña que nos llevará a la victoria en el 2020. Incluso, si te das cuenta, en las primarias del 2015 y ahora en el 2019 en ambas utilizamos una estrategia muy sutil y delicada que no creara fisuras con Hipólito Mejía para que éste se pudiera integrar a la campaña como lo hizo en el 2016 y lo está haciendo ahora, incluso más activo.

—¿Cómo lograste eso?

Bueno, lo primero es que no soy partidario de las campañas sucias, cosa que Luis tampoco hubiese permitido, y sí soy partidario de las campañas propositivas. En lugar de destacar los elementos negativos que hubiese podido tener Hipólito, nos concentramos en destacar los puntos positivos, que han sido muchos, de Luis Abinader. Además de que, como les dije a ambos, Hipólito es mi hermano mayor y Luis mi hermano menor. Fueron campañas limpias con una estrategia adecuada.

—Pero en la campaña general Luis no siempre estuvo tan bien como hasta ahora, ¿qué cambió?

Por asunto de enfermedad el año pasado tuve que alejarme de la campaña por varios largos meses, pero en las encuestas se reflejaba no solo un estancamiento sino una baja en la candidatura de Luis. Cuando nos reintegramos en noviembre del año pasado, le dimos un vuelco total a la estrategia y de un Luis que no pasaba de un 30-34% pasamos a un Luis, que en este año siempre ha estado por encima del 40%; cuando es con 3 candidatos muerde el 50%, y cuando solo son dos candidatos muerde el 60%. Esa nueva estrategia no solo nos permitió convertir a Luis en líder de la oposición, sino en el líder del país que es hoy. Es evidente que aquí está la mano del propio Luis y de su coordinador general de campaña el Dr. Roberto Fulcar.

—En toda campaña presidencial hay siempre consultores extranjeros, ¿los tienen ustedes también?

Sí, de diferentes nacionalidades y de diferentes especialidades...

—¿Y qué hacen en la campaña?

Colaborar en diferentes áreas; ayudan en todo lo que pueden; ponen su experiencia al servicio de la campaña.

—¿La frase “el cambio va y el PLD se va”, que prácticamente se ha convertido en un himno en los estadios, es de factura criolla o internacional?

Enteramente criolla: “el cambio va” es una creación del propio candidato Luis Abinader y yo la completé con “y el PLD se va”. De igual manera, en toda campaña la disyuntiva es Cambio o Continuidad y como el “cambio” cualquiera que no sea el candidato del gobierno la puede asumir, yo la personalicé utilizando “el cambio es Luis”.

—¿Tú solo trabajas para el PRM?

No, hay actualmente alcaldes y senadores del PLD que han sido mis clientes. Incluso, un poderoso senador actual del PLD me contactó para que le trabajara, pero ya en esa provincia tengo compromisos y no pude aceptar. Pero también trabajé para un equipo de Leonel Fernández en las primarias del 2007 contra Danilo; en el 2012 trabajé en las primarias con Danilo Medina y no pude trabajar para las elecciones generales porque ya había asumido compromisos con Hipólito Mejía. También trabajé para el PRSC. En fin, para cada campaña las condiciones son las que determinan para quien trabajo. En el 2008 trabajé para Miguel Vargas y luego del proceso don Miguel me pidió que trabajáramos en exclusiva para el PRD, se lo agradecí, pero le dije que cada compromiso nuestro era por cada campaña.

—¿Con cuál es el candidato que más cómodo te has sentido trabajando?

Con todos, porque no acepto trabajar con un candidato que no me sienta cómodo. Pero la verdad es que son tantos, como Luis Abinader, Fello Suberví, David Collado, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Walter Musa, Francisco Javier García, Félix Vásquez, Félix Nova, Eduardo Estrella, José Rafael Vargas, Doña Milagros, Heinz Vieluf, Euclides Sánchez, Kelvin Cruz, en fin, es una lista interminable.

—No te irías sin darme una orejita de como es la situación actual. ¿Cuál es el cuadro al día de hoy?

Tal como te decía, Luis Abinader durante todo el año se ha mantenido encabezando la intención del voto en todo el país, pero en los últimos tres meses ese ascenso ha sido vertiginoso hasta el punto de que sumando los porcentajes de los que están en segundo y tercer lugares ni aún así nos alcanzan...

—Espérate, espérate, ¿pero quién está en segundo y quién está en tercero?

Te voy a responder como dice Santana Martínez en su narración de los partidos de las Águilas... pasen buenas!!... (risas).