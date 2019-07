$!Leonel dice no ha recibido propuestas del presidente Medina sobre situación del PLD

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, dijo este martes que no ha recibido propuestas de parte del presidente Danilo Medina para solucionar la situación interna que vive esa organización, ante supuestos aprestos de modificación de la Constitución con el fin de habilitar al mandatario para la reelección.

“Ciertamente el secretario general, Reinaldo Pared, y yo sostuvimos un encuentro la semana pasada, siempre sostenemos encuentros, periódicamente, para discutir los temas del partido, pero no es cierto que haya habido propuesta de ningún género ni de parte mía, y tampoco he recibido yo propuesta del presidente Danilo Medina a través del secretario general, conversamos sobre los temas del partido, y por supuesto de la necesidad de buscar una solución, pero sin propuestas, no ha habido propuestas de este tema”, dijo Fernández, entrevistado por periodistas durante una actividad por el 243 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, celebrada por la embajada de ese país. La actividad se realizó por primera vez en el estadio Quisqueya de Santo Domingo.

La semana pasada, el secretario general del PLD, Reinaldo Pared se reunió con Fernández en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), y ese mismo día acudió al Palacio Nacional, supuestamente mediando en la situación que mantiene enfrentados a ambos líderes.

Cerco en el Congreso

El expresidente Leonel Fernández también pidió que se levante el cerco militar en los alrededores del Congreso Nacional, dispuesto -según las autoridades- para evitar que “grupos” ocupen la sede de ese poder del Estado.

La semana pasada seguidores de Fernández se manifestaron frente al Congreso, y se enfrentaron a agentes del orden, que los repelieron con bombas lacrimógenas.