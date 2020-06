Leonel dice PLD no podrá ganar en primera vuelta

Resaltó que el poder participar en elecciones con candidatos propios y tener una Junta Central Electoral que sea realmente imparcial y que no favorezca a ningún partido es otra señal de democracia.

“La democracia nos permite la libertad de poder estar aquí hoy con ustedes libremente formando parte de este partido sin que nadie se los pueda impedir. La democracia significa pluralidad, no estar sometidos a un solo patrón de conducta y de pensamiento”, señaló Fernández.

El candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró este lunes que el PLD no podrá ganar en primera vuelta y “si no gana, pierde seguro en la segunda vuelta”.

“La Fuerza del pueblo es el partido que logrará atraer a las bases del PLD aquí para que podamos ganar las elecciones. El PLD no podrá ganar en primera vuelta y si no gana, pierde seguro en la segunda vuelta, entonces, todo el esfuerzo que están haciendo es en vano, el esfuerzo en publicidad que están haciendo no les va a servir para absolutamente nada, la base del PLD debe tomar conciencia desde ya, que la única forma de preservarse en su puesto es un gobierno de unidad nacional que hará la Fuerza del Pueblo en beneficio de todas sus autoridades”, dijo el candidato presidencial.

Se refirió a los resultados obtenidos de la encuestadora Mark Penn/Stagwell como un “torniquete” para frenar los daños que tiene el partido de gobierno, y que ésta ya no se podía detener debido a que cada día más dirigentes políticos del PLD se pasan a la FP.

“Toda encuesta para ser válida debe ser presencial, que la gente vea, y sepa, estableciendo una muestra, una división de edad, sexo, ocupación y ubicación geográfica. Para el día de hoy que no se ha hecho una encuesta presencial en los últimos tiempos, la temperatura en el corral se mide con el termómetro de hacia dónde va la gente, y la gente está viniendo a la Fuerza del Pueblo”, puntualizó.