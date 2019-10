$!Leonel dice que no hay forma de que no se respete la voluntad popular

El ex presidente Leonel Fernández afirmó que no hay forma de que se irrespete la voluntad popular expresada en el voto.

Luego de ejercer su derecho al voto en la escuela República Dominicana, el precandidato presidencial dijo que los informes que tiene es de que el proceso transcurrió de manera normal con una alta participación popular.

“No he recibido información de problemas... no hay forma de que no se respete la voluntad popular”, indicó y señaló que votó voto bien, rápido y sin problemas.

Sostuvo que su equipo le tiene informado y que los datos indican que estaba recibiendo un voto muy fuerte y que al final espera una victoria arrolladora.

Fernández llegó a la escuela República dominicana pasada las 11:00 de la mañana, se le espera de 9:30 a 10:00 de la mañana. Votó en la mesa 0342 del colegio 529.