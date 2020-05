Leonel dice quien hizo encuesta de Mark Penn es el primero que no cree en ella

El expresidente Leonel Fernández dijo este jueves que la encuesta Mark Pen Stagwell, que le otorga nueve puntos menos en relación con el penúltimo estudio, no tiene credibilidad para él y la Fuerza del Pueblo (FP) porque el que procuró esa investigación es el primero que no cree en ella y que así lo reveló recientemente.

Al ser entrevistado en Santiago, Fernández calificó los resultados de la encuesta Mark Penn como un torniquete (dispositivo para detener la hemorragia) para frenar lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana, cuyos dirigentes se están pasando a la Fuerza del Pueblo.

“La ficha técnica que se utiliza (en Mark Penn) dice que es por vía telefónica y quien la auspicia esa encuesta había dicho antes que la encuesta en base a llamadas telefónicas no tiene sentido en República Dominicana porque, según él, en el país no hay un listado telefónico que, apoyándose en un censo, establezca una segregación en base al sexo y ubicación geográfica. Luego el que procura la encuesta es el primero que no cree en ella y por consiguiente esa encuesta para nosotros no tiene ninguna credibilidad”, aseguró el candidato presidencial de la FP.