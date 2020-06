Leonel: “El PLD no es lanzar animales y dar salchichón, ahí la estrella se eclipsó”

El expresidente Leonel Fernández no oculta su asombro al comparar el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el que estuvo por 46 años y presidió en los últimos 18.

“Aquello fue un desastre (las primarias de octubre) pero ya evidenciaba el descalabro del PLD, que hoy día se manifiesta. Uno ve la gráfica hoy en día lanzando animales vivos a la población, la doctrina Amable ya es la que domina en el PLD. Por consiguiente, ya ese no es el PLD; ahí la estrella se eclipsó”, enfatizó.

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo observa que en el candidato presidencial del PLD hay un problema porque no puede articular ni exponer sus ideas.

Fernández señala que un candidato presidencial que no pueda opinar sobre educación ni salud “sino que yo resuelvo” sería una mala selección en tiempos de crisis.

“Está bien que los gobiernos tienen equipos y hay especialistas en cada área, pero quien toma le decisión es el presidente de la República, quien debe comunicar eso es el presidente”, aseveró.

Advirtió que si el presidente no sabe de lo que le están hablando o no integra lo que se está diciendo hay una muy mala dirección.

“En tiempos de crisis como la que estamos viviendo en un mundo complejo, de incertidumbres, tener a alguien que no domine las ideas, que no comprenda el poder de las ideas y que prefiera repartir salchichón y hacer tal cosa, yo pienso que esa no es la mejor opción”, manifestó.