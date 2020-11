$!Leonel felicita a Joe Biden y también lo hace en inglés

El expresidente de la República, Leonel Fernández, felicitó este domingo a Joe Biden y a Kamala Harris por ser electos presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos, respectivamente.

Los nuevos funcionarios fueron escogidos en las elecciones del día tres de este mes, pero los resultados con su triunfo se dieron a conocer ayer sábado de manera oficial.

Fernández deseo a los próximos funcionarios “todo lo mejor y éxito para afrontar los retos de nuestro tiempo”.

El mensaje del exmandatario fue publicado en su cuenta de Twitter @LeonelFernández y en inglés.

El actual presidente del país, Luis Abinader también felicitó a Biden y a Harris en idioma inglés, lo que generó una discusión en las redes sociales, pues, según algunos, el mensaje debió de ser escrito en español.

Otros presidentes latinos han optado por ese idioma para expresar sus parabienes al nuevo presidente y vicepresidenta de EEUU.

Mensajes de Fernández en inglés y español

“I would like to congratulate @JoeBiden , President-elect of the United States of America; and also congratulate @KamalaHarris, first woman Vice President-elect of that country. I wish them all the best and success to face the challenges of our time”.

“Me gustaría felicitar @Joe Biden, Presidente electo de los Estados Unidos de América; y también felicitar

@KamalaHarris, primera mujer vicepresidenta electa de ese país. Les deseo todo lo mejor y éxito para afrontar los retos de nuestro tiempo”.